Секс втроем с двумя мужчинами МЖМ

Это по памяти написала заново заметку со старого блога, по многочисленным просьбам пишу заново свои отзывы про секс с двумя мужчинами. Начнем с главного и продолжим более детально. В самом начале обозначим что некоторым мужчинам трахать одну женщину вдвоем одновременно. А часть из них даже пытается уговорить жену на мжм секс втроем с другим мужчиной.

На этой странице обсудим детально явление свингеров, когда любимому женой хочется поделиться с другими. Но часто и сама жена хочет мжм кто пробовал тот знает на сколько это классно. Но иногда сомневаются стоит ли доверять и пробовать секс ммж со своим парнем.

Полагаю каждая симпатичная девочка в своей жизни мечтала о групповом сексе. На разных форумах постоянно встречаю поиск девушек которым нужен парень для семейной пары. Кроме того многие сомневаются стоить ли пробовать МЖМ тем более с любимым.

Со своего опыта скажу, если тебе нравится делать в ветер в постели, соглашайся без колебаний! Чем раньше попробуешь первый секс с двумя мужчинами, тем меньше будешь жалеть о том почему раньше не сделала это. Но чтобы для семейной пары секс в 3 был без негативных последствий, надо придерживаться простых правил.

В первую очередь надо найти партнера которые идеально подойдут для этого свингер пати. Которые я детально изложила на этой странице. Теперь давайте начнем сначала и по порядку. Чтобы картина была яснее и понятнее, вернусь к истокам, когда у меня был первый секс с двумя мужчинами

Потом как медленно, но уверена набиралась опыта. И под конец, расскажу как мы со своим ищем мужчину третьего партнера.

МЖМ или ЖМЖ что лучше?

Из личного опыта, мне больше нравится секс в формате МЖМ (два парня и девушка), в отличие от ЖМЖ (с двумя женщинами). Хотя каждая индивидуально пара познакомится по-разному, кому-то с девочкой нравится. Возможно кому-то покажется странным, но при всей любви к сексу во всех его проявлениях, однажды поймала себя на мысли что я против ЖМЖ с мужем.

Но в это самое время секс втроем с мужем я только рада. Да, сама не ожидала от себя такой ревности и чувства собственности. Кстати до сих пор секс втроем ЖМЖ со своим. Мне проще найти парня для ММЖ чем делить с кем-то…

По крайне мере если у меня отношения с человеком, тогда однозначно лучше двое мужчин. Кстати, подружки с которыми общались о групповом сексе тоже придерживаются аналогичной точки зрения. Исходя из моего круга общения, можно сделать вывод что, секс двумя мужчинами нравится большему количеству девушек.

Мой первый раз МЖМ дома с друзьями

Впервые секс втроем с двумя мужчинами случился неожиданно, но очень удачно! Мне только исполнилось 18 лет, и я поехала на две недели на море. По идее должна была лететь с мамой и ее родной сестрой. Но в последний момент всё изменилось и полетели мы вместе с тетей.

Скажу одно что у меня была полная свобода. Которой, естественно была безгранично рада. Ибица, прекрасная погода, чистое море, красота неописуемая. А главное дают прохода сотни, а то и тысячи красивых, как с картинки молодых испанцев и туристов с разных стран.

Летом отдыхала на Ибице и местные ребята с которыми успела познакомиться предложили попробовать кокос. Это тоже для меня был первый раз, и я понятия не имела тогда что от него такое бешенство матки. В ту же ночь я испытала что такое групповой секс во всех его проявлениях.

Кстати, тогда начиналось как секс втроем, но спустя пару часов это у же был секс с 3 парнями. И еще примерно через час присоединился четвёртый. И если хочешь начать заниматься анальным сексом без боли, надо просто чтобы подготовка была правильной. Самые простые и эффективные уроки анального секса которые мне встречались, на этой странице, блога для эскортниц.

Двойное проникновение мжм первый раз

Когда тебя обнюханную долбят два члена в рот и два члена во влагалище одновременно это потрясающие ощущения! Естественно началась групповуха мжм двойное ствола красивые мальчики и от невероятного удовольствия кончаешь несколько раз подряд — это замечательно!

Но стоит помнить что потом будет опять обычная жизнь, дом, семья, родные люди. И очень важно чтобы те кто трахают в два ствола и знакомые были в двух разных мирах.

Главная задача, не допустить чтобы эти миры пересеклись! Наблюдала на чужом примере, попытки развития с такими людьми отношений выходящих за рамки одноразового секса без обязательств, ничего хорошего не получилось. А даже совсем наоборот…

Кому интересно, отдельно писала как влюбились в любовника замужние. Там две коротких историй свидетелем которых я случайно оказалась. Короче, это плохая идея…

Какие бывают МЖМ знакомства

Если Вы запланировано не спеша пытаетесь найти партнера для МЖМ в интернете публикуя или просматривая тематические объявления, отнеситесь к этому процессу серьезно. Главные правила секса с двумя парнями.

Глобально существует два способа, где найти знакомства для МЖМ::

Онлайн. Оффлайн

В самом начале моей развратной жизни я была убежденным сторонником МЖМ Вконтакте встреч для группового секса. Но чем дольше я пыталась найти мужчину в интернете, тем больше разочаровывал этот метод.

Много время уходит на любителей вирта В переписке легко ошибиться в человеке, в любом случае надо предварительно увидеться кофе попить. Выполнение этих маневров занимает прилично время. Кроме того, запланированные встречи с двумя мужиками это чудесно, но в ней отсутствует кураж неожиданности. Нет страсти и возбуждения, в отличии когда всё происходит внезапно.

Помимо всего прочего, если это секс в 3, порождает вероятность ряда других осложнений. Не знаю как кому, а нас немного смущало когда остальные знают что он мой парень и тд… Его кстати тоже.

Часто этот фактор тормозит и не давая возможности каждому участнику проявить себя на полную во время секса. Кстати, недавно нашла женский форум про групповой секс где они делятся своим опытом. При этом, некоторые из них очень сильны в этом вопросе.

Как я начинала познавать групповой секс в 3

Поделюсь с Вами отличным способом как найти третьего любовника. Изобрели мы с моим его совершенно случайно. Когда в очередной раз мы вдвоем поехали в Киев на несколько дней, основная цель поездки была мне в больничку. Естественно, бронировали приличный отель или соответствующие апартаменты.

В это же время, приезд в чужой город подразумевал замутить побольше разврата. Так вышло что мне случайно удалось найти компанию приятелей для группового секса. Всего их было 6 человек, но по сколько, возраст колебался от 28 до 42 лет, все или почти все были женаты.

Поэтому, на каждую встречу они приходили в разном количестве и составе. Мне тогда было 19 лет, и у меня завязались отношения с отличным парнем (30 лет), который знал как развести девушку на МЖМ с ним. На тот момент, я уже дважды занималась сексом с двумя и четырьмя мужиками. Но уперто стояла в отказе, не поддаваясь на провокации.

Несмотря на мою любовь к разным извращениям, среди своих знакомых я предельно скромная и приличная девушка. Отдельно писала об свою точку зрения как правильно заниматься сексом, на другой странице.

Стоит ли соглашаться на МЖМ с мужем

Секс с двумя мужчинами без парня Когда парень начал разводить меня трахнуть вдвоем с кем-то, я опешила… Если на море с незнакомыми людьми я понимала как себя вести, то когда парень предложит секс втроем, я растерялась… По началу была уверена, что он пробивает, и только соглашусь, он назовет шлюхой и пошлёт…

Поэтому, около месяца была в самом глухом отказе. А он всё это время с завидным упорством и очень грамотно раскручивал. Кстати как лайт вариант предлагал обмен партнерами попробовать. Я категорически отказала.

И поймала себя на мысли что пусть лучше меня вдвоем трахнут чем он с кем то будет. Да, сама понимаю что это как минимум странно выглядит, но таковы мои приоритеты. Спустя полтора месяца я подалась на уговоры. Компромисс заключался в том что я пересплю с его знакомым. Как знакомым, по делам своим они изредка общаются и Макс этот изредка на пару дней приезжает по работе.

В подробности углубляться не буду, но мне тоже очень понравилось когда у меня случился секс с двумя по очереди. Кстати, мой ничего не видел, но потом когда пришел, неожиданно проявил супер интим способности.

Вылазки в Киев

Следующим этапом моего сексуально развития стала история знакомства с одними парнями из Киева. Я сообщила об этом знакомстве своему, он был только за. Но проблема заключалась в том что они не хотели посторонних мужиков. Сказала как есть своему, по скольку я еще находилась на стадии уговаривания, получила от него согласие.

Первая встреча произошла с двумя из них, они заехали за мной, отъехали к парку, дело было зимой и вечер. Свидание обошлось тем что я сделала минет каждому и они вернули обратно отель.

Как правильно организовать секс втроем с мужем

Отличное решение как найти парня для МЖМ В одну из таких поездок невзначай слегка поругались вечером в клубе (Водка бар на Крещатике). Я обиделась и сердито морозилась, он психанул куда-то и ушел… Ко мне подошел знакомиться какой-то мулат, естественно я сердито фыркнула в ответ, дав понять что ничего ему не светит. Казалось бы вечер окончательно испорчен.

Но вдруг произошел неожиданный поворот событий. Не буду углубляться в подробности, расскажу лишь суть. На самом деле опытный парень для этой темы, на дороге не валяется. Это они на словах половые гиганты, а в реальной жизни совсем не так. Многие стесняются и падает чуть что…

Теперь по существу как я ищу третьего. Приходите вместе в любой ночной клуб, у нас были в приоритете заведения где чаще всего отдыхают иностранцы. Входите уже раздельно, и находитесь порознь в клубе. Естественно почти сразу меня пытаются снять море желающих, начиная от местных, заканчивая турками, европейцами и кем угодно еще…

Из тех кто мне понравился, максимум могу пофлиртовать чтобы еще больше раззадорить, но в итоге слиться под любым предлогом. Например, иногда говорю муж должен скоро прийти. Потом мой, невзначай знакомится с одним(и) из тех кого я отшила, и смотрит кто проще, идет на контакт.

В этот момент заодно определяется кандидат с которым больше всего нашел общий язык. После дело за малым, он как бы снимает меня, и приглашает новых друзей с собой к нему на адрес.

Отзывы девушек

Никаких комплексов А дальше начинается самое интересное., по приезду к нему домой (по факту к нам), они начинают заливать и разводить меня. Дальше уже по обстановке, или сначала даю одному, потом второму.

Потом меня якобы разводят на секс в формате МЖМ, я ломаюсь для вида, говорю мне пора, муж звонит. Кстати в таких ситуациях, когда находишься раздетая или полураздетая среди 2-3 возбужденных мужиков и говоришь что парень звонит, для них это как красная тряпка для быка.

Самое главное в этом сценарии, что мы абсолютно контролируем обстановку и разыгрываем ситуацию как надо нам. А новые друзья понятия не имеют что среди них мой парень. Это снимает множество табу и гарантирует потрясающий секс втроем с мужем или любимым.

Советы как быть если муж предложил секс втроем МЖМ

В завершение оставлю несколько важных советов девушкам как себя вести если участвуешь в МЖМ. Расслабится и получать удовольствие. Если у кого-то упал, (такое часто) не обсуждай и не акцентируй внимание на этом.

Можешь оставить его одного, а в этот момент заняться сексом или сосать два члена у других, но чтобы у него был обзор. Это чаще заводит чем делать минет ему. И еще не бойся и обязательно попробуй двойное проникновение! Мне безумно нравится один член в киске, а два это нечто потрясающее.

В идеале если это женатые и видно, что ухоженные мужчины. Как правило, весь секс в презервативе, кроме минета. Но иногда делаю исключение и в процессе позволяю трахать без резинки, это неописуемый кайф ощущать как внутри тебя два члена трутся. Но это очень редко, и только с тремя партнёрами.