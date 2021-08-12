Эскорт модели 18+

Требуются девушки на высокооплачиваемую работу, внешность и возраст не имеет значени ( 18+ ), дадим работу каждой из вас.пунктуальных, порядочных девушек!Уровень дохода девушек зависит от количества заказов и желания девушки зарабатывать.Точного прогноза на этот счет мы вам дать не можем, все индивидуально — цифры реальные.Вам не обязательно обладать «идеальными» параметрами 90-60-90 однако от вашего шарма, привлекательности и умения покорять и влюблять в себя мужчин — зависит ваш заработок. Звоните 380634233669 или пишите Viber, WhatsApp, Teleg: @top_work_kiev

Поделиться: Telegram

WhatsApp

Twitter

Tumblr

Похожее