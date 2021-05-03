Работа для девушек от 18 лет

"Майами? Таити? Мадейра? Бали?

Ты сможешь позволить себе самый роскошный отдых

если захочешь, а наше агентство поможет тебе

достигнуть любых целей в жизни.

Главное для тебя, это желание много зарабатывать и у тебя всё обязательно получится.

Требования от тебя:

-Коммуникабельность

-Приятная внешность и от 18 лет.

Гарантии:

-Помощь в переезде/бесплатное проживание

-Высокооплачиваемая работа + %

-Конфиденциальность

-Охрана

-Долгосрочное сотрудничество с нами

Если ты всё ещё думаешь над нашим предложением то очень зря, звони ПРЯМО СЕЙЧАС и становись принцессой!

Наш контактный номер:

Viber/WhatsApp/Telegram / +79258945620 | Майя

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