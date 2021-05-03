"Майами? Таити? Мадейра? Бали?
Ты сможешь позволить себе самый роскошный отдых
если захочешь, а наше агентство поможет тебе
достигнуть любых целей в жизни.
Главное для тебя, это желание много зарабатывать и у тебя всё обязательно получится.
Требования от тебя:
-Коммуникабельность
-Приятная внешность и от 18 лет.
Гарантии:
-Помощь в переезде/бесплатное проживание
-Высокооплачиваемая работа + %
-Конфиденциальность
-Охрана
-Долгосрочное сотрудничество с нами
Если ты всё ещё думаешь над нашим предложением то очень зря, звони ПРЯМО СЕЙЧАС и становись принцессой!
Наш контактный номер:
Viber/WhatsApp/Telegram / +79258945620 | Майя
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Работа для девушек от 18 лет
"Майами? Таити? Мадейра? Бали?