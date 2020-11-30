Как устроится в вебкам студию

Чем глубже в карантин, тем толще интерес к вебкаму Оживились печатные издания (Т-Ж, собака.ру), всевозможные паблики, интернет-комьюнити всех сортов и размеров (от шкуродерен до радфема).

Активизировались студии. Шутеечки о вебке стали почти что социально приемлемыми. Начали водить носом в этом направлении ищущие работу и подработку: а не закатиться ли в вебкам? А не надо ли там админов, операторов, рекрутеров, собственно, моделей, наконец?

Публикуются различные отзывы и даже исследования (ссылок на них я давать, конечно же, не буду). Вкратце выводы такие: вебкам зло, тлен, мрак, гроб, гроб, кладбище, абырвалг. Но если хорошенько присмотреться, то все эти комментарии можно привести к одному знаменателю:

Я ПОПАЛА НА СТУДИЮ И МНЕ ППЦ НЕ ПОВЕЗЛО. 95% негативных отзывов о вебкаме это на самом деле не про то, что происходит с моделью онлайн, а о том, что происходит вокруг студийной модели до, после и во время ее трансляций (штрафы, оскорбления, нечистоплотность в выплатах, шантаж и прочее). И вот тут соглашусь, шансов напороться на что-то несимпатичное достаточно.

Почему?

Потому что вебкам в РФ серая зона и работа на студии не регулируется трудовым кодексом, как бы этого ни хотелось многим работникам адалт индустрии.

Потому что многие оунеры застряли там, в начале двухтысячных и не заметили, что мир вокруг изменился, больше нет смысла даже пытаться играть в Себастяно Переро, торговцев черным деревом.

Потому что профсоюза у нас (пока) нет, а институт репутации строится медленно и со скрипом.

И что теперь?

А теперь я расскажу что спрашивать и на что обращать внимание если вы все же пришли устраиваться на студию. Стопроцентной защиты советы не дадут, но от лютого говна уберегут. Отзывы, отзывы, отзывы!

Гугл, Яндекс и сарафанное радио в помощь еще до личного собеседования. Собственно студия. Важно: изолированные достаточно просторные комнаты / общая чистота рабочих мест и общих помещений / современная техника / хорошее освещение.

Про что спросить:

Где здесь курят.

Чай, кофе, печеньки?

Что с кондиционером/вентиляцией.

Что с кондиционером/вентиляцией. Есть ли индивидуальные шкафчики с замками?

Работает ли стиральная машина?

Как часто приходят клинеры?

Денежка.

Важно: Рабочий процент (не меньше 50% и в идеале до 60-65%) и прозрачность его расчета.

Про что спросить:

Как высчитывается процент?

Когда зарплата?

Как именно она выплачивается, есть ли учет выплат?

Есть ли на студии заранее известная система штрафов и если да, то какая?

Рабочие сайты.

Важно: Сайтов должно быть не менее десяти, разных, как премиум так и фримиум. В идеале модель сама должна выбрать на каких ей в итоге комфортнее работать.

Про что спросить:

Может ли модель сама выбрать на каких сайтах она в итоге будет выходить онлайн?

Нет ли принуждения в выборе рабочих площадок (неважно, речь о качестве или о количестве)?

Плюшки и бонусы

Важно: Фото и видео-сессии, игрушки (интерактивные и не очень), рабочие аксессуары, курсы иностранных языков и проч. уже давно норма, а не роскошь.

Про что спросить:

Это все на студии есть?

И если да, то за чей счет банкет?

Коллеги, будущие и бывшие.

Важно: в идеале до начала работы пообщаться с будущими коллегами по студии в приватной обстановке и спросить соответствует ли заявленное на собеседовании действительности.

Что спросить: все ли в порядке с выплатами, адекватен ли админский состав, не будет ли проблем при уходе на дом или другую студию, как на студии с алкоголем и наркотиками (правильный ответ: строго никак).

Правда, правда, ничего кроме правды.

Важно: Ни во время созвона, ни во время первого интервью вам не должны врать. На что обратить внимание: на заведомое гонево типа «это не эротические сайты» / «тебя никто никогда не увидит» / «мы не транслируем на СНГ» / «все строго анонимно» / «да там одни американцы».

Бонусный совет. Если вам что-то не нравится: не торопитесь. Посидите, подумайте, сходите на собеседование в другую студию. Примите решение с холодным носом — и да станет вам хорошо.