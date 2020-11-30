Как устроится в вебкам студию

Чем глубже в карантин, тем толще интерес к вебкаму Оживились печатные издания (Т-Ж, собака.ру), всевозможные паблики, интернет-комьюнити всех сортов и размеров (от шкуродерен до радфема).
Активизировались студии. Шутеечки о вебке стали почти что социально приемлемыми. Начали водить носом в этом направлении ищущие работу и подработку: а не закатиться ли в вебкам? А не надо ли там админов, операторов, рекрутеров, собственно, моделей, наконец?
Публикуются различные отзывы и даже исследования (ссылок на них я давать, конечно же, не буду). Вкратце выводы такие: вебкам зло, тлен, мрак, гроб, гроб, кладбище, абырвалг. Но если хорошенько присмотреться, то все эти комментарии можно привести к одному знаменателю:
Я ПОПАЛА НА СТУДИЮ И МНЕ ППЦ НЕ ПОВЕЗЛО. 95% негативных отзывов о вебкаме это на самом деле не про то, что происходит с моделью онлайн, а о том, что происходит вокруг студийной модели до, после и во время ее трансляций (штрафы, оскорбления, нечистоплотность в выплатах, шантаж и прочее). И вот тут соглашусь, шансов напороться на что-то несимпатичное достаточно.
Почему?
- Потому что вебкам в РФ серая зона и работа на студии не регулируется трудовым кодексом, как бы этого ни хотелось многим работникам адалт индустрии.
- Потому что многие оунеры застряли там, в начале двухтысячных и не заметили, что мир вокруг изменился, больше нет смысла даже пытаться играть в Себастяно Переро, торговцев черным деревом.
- Потому что профсоюза у нас (пока) нет, а институт репутации строится медленно и со скрипом.
И что теперь?
А теперь я расскажу что спрашивать и на что обращать внимание если вы все же пришли устраиваться на студию. Стопроцентной защиты советы не дадут, но от лютого говна уберегут. Отзывы, отзывы, отзывы!
Гугл, Яндекс и сарафанное радио в помощь еще до личного собеседования. Собственно студия. Важно: изолированные достаточно просторные комнаты / общая чистота рабочих мест и общих помещений / современная техника / хорошее освещение.
Про что спросить:
- Где здесь курят.
- Чай, кофе, печеньки?
Что с кондиционером/вентиляцией.
- Есть ли индивидуальные шкафчики с замками?
- Работает ли стиральная машина?
- Как часто приходят клинеры?
- Денежка.
Важно: Рабочий процент (не меньше 50% и в идеале до 60-65%) и прозрачность его расчета.
Про что спросить:
- Как высчитывается процент?
- Когда зарплата?
- Как именно она выплачивается, есть ли учет выплат?
- Есть ли на студии заранее известная система штрафов и если да, то какая?
Рабочие сайты.
Важно: Сайтов должно быть не менее десяти, разных, как премиум так и фримиум. В идеале модель сама должна выбрать на каких ей в итоге комфортнее работать.
Про что спросить:
- Может ли модель сама выбрать на каких сайтах она в итоге будет выходить онлайн?
- Нет ли принуждения в выборе рабочих площадок (неважно, речь о качестве или о количестве)?
- Плюшки и бонусы
Важно: Фото и видео-сессии, игрушки (интерактивные и не очень), рабочие аксессуары, курсы иностранных языков и проч. уже давно норма, а не роскошь.
Про что спросить:
- Это все на студии есть?
- И если да, то за чей счет банкет?
- Коллеги, будущие и бывшие.
Важно: в идеале до начала работы пообщаться с будущими коллегами по студии в приватной обстановке и спросить соответствует ли заявленное на собеседовании действительности.
Что спросить: все ли в порядке с выплатами, адекватен ли админский состав, не будет ли проблем при уходе на дом или другую студию, как на студии с алкоголем и наркотиками (правильный ответ: строго никак).
Правда, правда, ничего кроме правды.
Важно: Ни во время созвона, ни во время первого интервью вам не должны врать. На что обратить внимание: на заведомое гонево типа «это не эротические сайты» / «тебя никто никогда не увидит» / «мы не транслируем на СНГ» / «все строго анонимно» / «да там одни американцы».
Бонусный совет. Если вам что-то не нравится: не торопитесь. Посидите, подумайте, сходите на собеседование в другую студию. Примите решение с холодным носом — и да станет вам хорошо.