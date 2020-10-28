Работа вебкам моделью, советы эксперта

Прийти в секс-индустрию может далеко не каждый. В первую очередь из-за ощущения стыда, что якобы делаешь что-то неправильное и это потом всплывет, испортив всю жизнь. Также присутствует страх, что это опасно, полно неадекватных личностей и рисков.

Да и еще оказывается, что это не курорт, надо работать проституткой надо еще учиться. Важно отметить что работа вебкам моделью в веб чате более безопасна, по сколько удаленная. За то эскортницы зарабатывают в разы больше.

Тех, кто решился на подобное, я безмерно уважаю.

В этот разе не стану кошмарить стращными историями из личного опыта девочек. Здесь поговорим о самостоятельном решении попробовать запретный плод. Преодолев страхи и начать карьеру в интим сфере, о которой не принято говорить за посиделками с друзьями.

И речь не только про проституцию!

Только представьте сколько нужно смелости, чтобы начать сниматься в порно например. Ведь примерно понятно какие будут последствия.

Ну или возьмем вебкам работу — очень популярный заработок в эпоху коронавируса. Вроде бы безобидное дело – тычешь вареником в экран по 12 часов в день (как думает большинство) и получаешь за это солидные деньги.

Работа веб моделью и ее малоизвестные недостатки

Но если подумать, сколько там подводных камней, сколько всего придется преодолеть, изменить в себе, чтобы спокойно работать!

Недавно наткнулась на прекрасный блог девушки по имени Энни про эту сферу. Я вообще люблю именно такие каналы, когда есть конкретный человек, который умеет грамотно про свою работу рассказать.

А главное видно, что он в этом реально разбирается, а не просто статьи из интернета переписывает. Когда человек делится пережитым на собственном опыте, это самая ценная информация.

Она искренне рассказывает, как освоила эту профессию четыре года назад, чтобы оплачивать учебу, описывает весь свой путь, который ей пришлось пройти. Принятие себя, стыд, шантаж и понимание того как все устроено на самом деле.

При этом Энни, как и я, разрушает мифы о своей работе. К примеру, сколько зарабатывают модели на самом деле, как много встречается невменяемых клиентов. Так же, какие бывают смешные и страшные случаи (вы будете удивлены!), отчего может произойти выгорание.

Работа вебкам в онлайн чате глазами эксперта

Но больше всего меня подкупило не то что это профессиональный и интересный блог, а то, что автор «Ананасовых историй» не считает свою бесполезной и отвратительной работу проституткой. Ей неловко опаздывать на встречи, а показывать свое тело — нет.

Стыдно не работать и сидеть на шее родных, а делать свое дело хорошо и встречать последствия с гордо поднятой головой и юмором — совсем не стыдно.

Знать, какое оборудование лучше использовать и чего не стоит делать на веб модели в онлайн чате, безусловно нужно. Но куда важнее, что об этом рассказывает человек без страха и упрека.

В завершении хочу пожелать всем удачи, радости и счастья и обязательно найти что ищите. А чтобы было в 100 раз проще найти желаемые вакансии веб моделью рекомендую узнать топ 7 распространенных которые имеет работа на вебке. Всё что т тебя требуется это уделить 5 минут и посмотреть видео с рекомендациями эксперта которая досконально знает webcam бизнес из нутри.