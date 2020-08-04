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Высокооплачиваемая работа для девушек в Одессе

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Мы приглашаем к сотрудничеству девушек 18-35 лет, без наркотической и алкогольной зависимости! Как понять подходим ли мы друг другу? Очень просто!

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

Высокий и стабильный доход.

Без лишних усилий и как белка в колесе.

Общение с проверенными состоятельными клиентами.

Удобный график согласованный с тобой.

Взаимоуважительное отношение между с нами.

Эскорт работа в Одессе

Возраст от 18 лет.

Приятно внешность.

Адекватность.

Порядок в голове.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

На постоянной основе приглашаются молодые женщины в известное агентство с отличной репутацией.

Минимальная стоимость часа 1500 грн.

Чем ярче выглядишь тем выше доход.

Если готова работать по реальным фото, это БОЛЬШОЙ ПЛЮС!

вреМя ЗараБоток 60 мин 1 500 грн 2 часа 2 500 грн 3 часа 4 000 грн 4 часа 5 000 грн Почасовой доход.

Таким образом, окончательную цену точно смогу сказать в каждом случае индивидуально.

ВСЁ ЧТО ОТ ТЕБЯ ТРЕБУЕТСЯ — СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ в любое удобное время.

Согласуем детали, если тебя устраивает, тогда можем приступать хоть сегодня.

Высокооплачиваемая работа для девушек в Одессе с проживанием

Девочкам из других городов купим билет, встретим и расселим в уютных апартаментах. Так же, не упусти шанс совместить приятное с полезным. В свободное время ходи загорай и отдыхай на море! Для полного ощущения отдыха и безопасности по просьбе предоставляем служебные ласты и маску. Девочки я за легкое и приятное сотрудничество!

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Телефон: 0930051972

Понедельник 09:00 — 21:00 Вторник 09:00 — 21:00 Среда 09:00 — 21:00 Четверг 09:00 — 21:00 Пятница 09:00 — 21:00 Суббота 09:00 — 17:00 Воскресенье 09:00 — 15:00

Не смотря на указанный график работы, вы можете писать в любое удобное время 24/7. Мы Вам ответим как только прочитаем Ваше сообщение. Как правило это занимает не более трёх часов. В редких случаях 24 часа, в праздничные дни или выходные.

