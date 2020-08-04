Работа для девушек в Одессе

Работа для девушек в Одессе
~ mashaxxx

На юге Украины как и в остальных городах трудоустроится молодой женщине без опыта, крайне сложно. В 97% случаев существующие варианты как заработать денег мало перспективны. Основная проблема это низкая заработная плата. Учитывая постоянно растущий уровень инфляции, такое сотрудничество теряет всякий смысл. К счастью, у нас есть реально высокооплачиваемая работа для девушек в Одессе в сфере досуга и развлечений. На этой страницы мы написали подробные условия нашего предложения.

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Мы — это команда профессионалов в составе известного агентства которое работает с 1997 года. Нас знают все успешные модели имеющие положительный, многолетний опыт совместного сотрудничества. Плюс за 23 года мы завоевали доверие среди лучших и платёжеспособных мужчин. В результате чего, располагаем уникальной огромной базой постоянных клиентов.

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Почему важно найти работу девушке в Одессе в надежном месте.

В интернете различные доски объявлений по трудоустройству предлагают сотни вакансий. Но большинство из них это потенциально опасные предложения. К примеру, ниже добавлено видео одной из моделей снятой на телефон.

Девочке попросту не захотели выплатить честно заработанную зарплату. Это лишь часть истории, дальше конфликт лишь усугубился.

В завершении и вовсе оказалось печальным.

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Мы относимся к одному из двух проверенных агентств, нашего города, состоящим в рейтинге проверенных работодателей «Ферма».

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Высокооплачиваемая работа для девушек в Одессе

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Мы приглашаем к сотрудничеству девушек 18-35 лет, без наркотической и алкогольной зависимости! Как понять подходим ли мы друг другу? Очень просто!

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

  • Высокий и стабильный доход.
  • Без лишних усилий и как белка в колесе.
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  • Возраст от 18 лет.
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На постоянной основе приглашаются молодые женщины в известное агентство с отличной репутацией.

  • Минимальная стоимость часа 1500 грн.
  • Чем ярче выглядишь тем выше доход.
  • Если готова работать по реальным фото, это БОЛЬШОЙ ПЛЮС!
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60 мин1 500 грн
2 часа2 500 грн
3 часа4 000 грн
4 часа5 000 грн
Почасовой доход.

Таким образом, окончательную цену точно смогу сказать в каждом случае индивидуально.

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Высокооплачиваемая работа для девушек в Одессе с проживанием

Девочкам из других городов купим билет, встретим и расселим в уютных апартаментах. Так же, не упусти шанс совместить приятное с полезным. В свободное время ходи загорай и отдыхай на море! Для полного ощущения отдыха и безопасности по просьбе предоставляем служебные ласты и маску. Девочки я за легкое и приятное сотрудничество!

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Телефон: 0930051972

Понедельник
09:00 — 21:00
Вторник
09:00 — 21:00
Среда
09:00 — 21:00
Четверг
09:00 — 21:00
Пятница
09:00 — 21:00
Суббота
09:00 — 17:00
Воскресенье
09:00 — 15:00

Не смотря на указанный график работы, вы можете писать в любое удобное время 24/7. Мы Вам ответим как только прочитаем Ваше сообщение. Как правило это занимает не более трёх часов. В редких случаях 24 часа, в праздничные дни или выходные.

(093) 005-19-72
Гагаринское плато, д 14,
Одесса, Одесская область 65000
Украина

Опубликовано mashaxxx

Домохозяйка

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